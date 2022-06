Zazzaroni: «Dybala deve averla combinata grossa! Ad oggi solo l’Inter»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale questa mattina ha parlato di Paulo Dybala e del suo futuro, con l’Inter sempre in prima fila.

SU DYBALA – Ivan Zazzaroni parla della situazione legata all’attaccante argentino ex Juventus: «Paulo Dybala è da giorni a Miami con Oriana. Gioca a tennis con Correa, incontra ex compagni prende il sole, fa il bagno e anche altro. Al momento è un disoccupato d’oro: bravo com’è, deve averne combinata una grossa, molto grossa, se la Juve l’ha scaricato, il Milan non lo cerca, la Roma l’ha semplicemente sondato, il Napoli non se lo può più permettere, il Real è in stato di grazia, il Barcellona in disgrazia e la Premier non lo considera. Vorrei tranquillizzare tutti, però: Paulino non ha contratto malattie contagiose, è sanissimo: spera in Marotta, l’unico ad aver cercato il gioiello, che tuttavia è alle prese con il sorprendente ritorno di Lukaku e un piano di sfoltimento non ancora definito. Paulo è fuori, al momento, ma dentro i sogni di tutti gli appassionati che amano la classe e lo spettacolo del calcio».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni