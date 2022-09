Zazzaroni duro: «Inter, rinunce per bocciature. Handanovic? Il popolo non lo regge più!»

Zazzaroni va giù pesante sull’Inter dopo la sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport, in un editoriale pubblicato sul suo quotidiano aggiunge come i cambi di ieri di Inzaghi per lui siano bocciature evidenti di alcuni senatori. E contesta Handanovic. Ecco un estratto.

SCELTE SBAGLIATE! – Ivan Zazzaroni contesta l’avvio di stagione, dopo i KO con Lazio, Milan e Bayern Monaco. Ecco l’analisi: “L’Inter conosce la prima crisi stagionale, qualcosa di profondo. Perfino le tante novità o le tante rinunce che Simone Inzaghi si è concesso nella prima di Champions League – ho la sensazione che si possa parlare più di bocciature da amarezza parziale che di turnover – non hanno prodotto gli effetti sperati. André Onana, all’esordio su richiesta del popolo che ha confermato di non reggere più Samir Handanovic, ritenuto colpevole anche del cambiamento climatico e dell’aumento dei prezzi. Il portiere camerunese è stato impegnato fin dai primi minuti e se l’è cavata discretamente. Per capire se può effettivamente prendere da subito il posto di Handanovic servono altre verifiche. Trascuro per pudore la sua mezza papera del secondo tempo”.

ALLENATORE IN CONFUSIONE? – “È in atto un movimento la cui origine non mi sfugge. È l’ondata critica – non ancora uno tsumani – che sta travolgendo Inzaghi. Accuse di varia natura: cambi sbagliati (Lazio-Inter), marcature incomprensibili (Roberto Gagliardini su Sergej Milinkovic-Savic, sempre all’Olimpico), difesa squagliatasi, difetti di condizione, sorprese fuori luogo (Joaquin Correa dall’inzio nel derby) e molto altro. Ho letto addirittura che all’Inter sarebbe finito l’effetto Antonio Conte e che il tecnico attuale si ritroverebbe praticamente nudo alle prese con le proprie idee, le proprie indecisioni, i propri limiti. Se fosse vero, e non lo è, i giocatori sarebbero da considerare dei burattini in grado solo di rispondere alle sollecitazioni di Mangiafuoco. E le coppe vinte la stagione scorsa da Inzaghi una sorta di appendice contiana”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni