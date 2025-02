Zazzaroni durissimo: «Inter confusa e inconcludente! Ha subito»

Ivan Zazzaroni è durissimo nei confronti della Lega Serie A e dell’Inter dopo la sconfitta della Fiorentina. Le sue parole sul Corriere dello Sport.

REGOLAMENTO – Ivan Zazzaroni critica la Lega Serie A: «Commento una partita falsata da un regolamento imperfetto che mi auguro possa contemplare in futuro la necessaria correzione. Situazioni simili si ripeteranno. Trattandosi di una gara d’andata rinviata di mesi (caso Bove) e riprogrammata per esigenze di calendario a mercato invernale chiuso, è stata infatti autorizzata un’autentica stramberia. Altro che «Viola in emergenza», l’Inter e ovviamente la Fiorentina non hanno alcuna responsabilità. È vero che ci stiamo abituando a eccessi e follie, ma lo è altrettanto che non si può evitare di segnalare con insistenza incongruenze come questa. Palladino non ha potuto impiegare chi stava allenando a dicembre, ovvero Martinez Quarta (tornato in Argentina), Kayode (Brentford), Ikoné (Como), Kouame (Empoli) e Biraghi (Torino). E in più non gli è stato possibile ricorrere agli acquisti di gennaio. Fagioli, Zaniolo e Ndour, oltre a Pablo Marí e Folorunsho, che peraltro hanno già esordito in campionato. Ulteriore aspetto ridicolo. Per una questione statistica, il sito della Lega Serie A presentava sulla panchina viola anche i giocatori ceduti e inutilizzabili. Mentre in realtà vi sedevano Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Colpani, Cataldi, Harder e Rubino».

Fiorentina-Inter, Zazzaroni spara sui nerazzurri

MATCH – Zazzaroni poi si espone sul match: «Seconda parte del commento alla partita. Sul piano tattico Palladino è stato perfetto, la sua prova migliore. Ranieri e Kean, 15 centri, sono stati strepitosi: Paratici aveva ragione quando cinque, sei anni fa mi ripeteva che Moise sarebbe diventato un centravanti da 20 gol in Serie A. Di livello notevole anche le prestazioni di Dodo, Comuzzo, Gosens, Parisi e Beltran. L’Inter ha giocato al contrario: confusa e inconcludente, ha subìto l’intensità e l’energia di una Fiorentina rabbiosa. Si è avvertita la stanchezza mentale, il derby ha prodotto un brutto effetto»