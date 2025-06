Zazzaroni ‘disperato’: «L’Inter che non prende Mourinho una roba…»

Zazzaroni voleva un ritorno di Mourinho all’Inter. Ma il club nerazzurro ha deciso di virare su un allenatore giovane e di prospettiva come Chivu.

RITORNO DI UN EX NON ANDATO – Su Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, tirato in ballo il nome di José Mourinho come eventuale CT della Nazionale italiana da parte del conduttore Carlo Genta. Ospite in collegamento Ivan Zazzaroni, grande amico dell’ex allenatore dell’Inter, oggi al Fenerbahce. Il direttore del Corriere dello Sport, una volta citato Lo Special One, interviene in questo modo: «Io voglio un gran bene, ho una super stima e un grande rispetto per Cristian Chivu, ma l’Inter che non prende José Mourinho in questo momento è stata una roba secondo me… Poi a Cristian gli auguro il meglio e il bene possibile. Ma fossi Marotta…».

CHIVU – A proposito di Mou, lo stesso allenatore portoghese ha smentito nei giorni scorsi la voce di un possibile contatto tra lui e l’Inter per riportarlo a Milano dopo l’addio di Simone Inzaghi. Oggi l’allenatore nerazzurro è Cristian Chivu, che già ieri ha iniziato i primi lavori ad Appiano Gentile. Oggi secondo allenamento e domani il volo verso gli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. L’Inter scenderà in campo il 18 contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena.