Zazzaroni convinto: «Inter unica a dare percezione di superiorità!»

Ivan Zazzaroni ha elogiato l’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando le sensazioni che lo accompagnano quando assiste a una sfida dei nerazzurri.

IL RAGIONAMENTO – Ivan Zazzaroni si è così espresso sull’Inter di Simone Inzaghi alle frequenze di Deejay Football Club: «L’Inter è l’unica squadra che, quando inizia la partita, sono convinto che possa poi avere la meglio. Anche quando va sotto nel risultato, le attribuisco sempre quella percezione di superiorità. Può anche pareggiare o perdere, ma capita in pochi casi. Non succede con la Juventus, con l’Atalanta, col Milan o con le altre. Anche lo 0-2 diventa 3-2, perché è più forte, non c’è nulla da fare».

Inter attesa dallo scontro diretto con l’Atalanta: una necessità da soddisfare

LA SFIDA – L’occasione per dimostrare tale superiorità è presto detta. L’Inter affronterà l’Atalanta, terza in classifica a soli 3 punti dai meneghini, nello scontro diretto del Gewiss Stadium previsto per domani 16 marzo. Il match vale ben oltre la dimensione dei singoli 90 minuti, avendo la portata di un incontro che potrebbe consentire ai nerazzurri di allontanare, forse definitivamente, dalla corsa scudetto una compagine che guarda seriamente al raggiungimento di tale obiettivo. Per farlo, sarà necessario assistere alla “versione europea” della squadra nerazzurra, vista in questa stagione. Compatta dietro, cinica davanti e solida nell’arco dei 90 minuti: questi sono gli ingredienti per un’Inter vincente.