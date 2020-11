Zazzaroni: “Conte-Real Madrid? Io mi sarei pentito! Sanchez…”

Ivan Zazzaroni

Conte è stato vicino al Real Madrid un paio d’anni fa, per un ingaggio poi sfumato. Il tecnico sarà rivale degli spagnoli stasera con l’Inter, e Ivan Zazzaroni ha ricordato quest’episodio nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1. Il giornalista ha poi dato poche possibilità a Sanchez di partire titolare.

EX MANCATO – Ivan Zazzaroni ricorda quando Antonio Conte poteva diventare allenatore del Real Madrid: «L’ha confermata anche lui questa cosa. Io mi sarei pentito, ci furono delle discussioni e loro cercavano un allenatore italiano, ma alla fine non ci andò. La formazione dell’Inter per la partita di oggi? Conte la battuta su Alexis Sanchez l’ha fatta: ha detto che vedremo se ha ragione o no quando dice di avere questi dolori. L’ha fatto capire, poi vedremo se Sanchez ci sarà. Conte non ha una storia europea, lo sappiamo».