Zazzaroni: «Conte, bisogna capire una cosa. Oaktree? Grande difficoltà»

Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e dei 275 milioni di euro al club nerazzurro da parte di Oaktree.

CONTE E OAKTREE – Queste le parole ai microfoni di “Deejay Football Club” da parte di Ivan Zazzaroni sul futuro dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte e i 275 milioni di euro al club nerazzurro da parte di Oaktree. «Conte ha ancora un anno di contratto, ma bisogna capire che squadra gli fanno. Qualcuno dovranno cedere? Quello è sicuro. Adesso con l’arrivo di Oaktree ci sarà un controllo pesantissimo da parte loro sugli acquisti, sui conti, per cui non so dirti sinceramente quale sarà il futuro. Certamente è in grande difficoltà perché 275 milioni al 12,5% sono 30 all’anno che devi togliere di interessi da dare a Oaktree. Non lo so quale potrà essere il futuro. Tutti dicono che potrebbe finire come il Milan con Oaktree che entra, però non te lo so dire».