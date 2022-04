Zazzaroni: «Conte, anello di congiunzione tra Allegri e Inzaghi»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi sul quotidiano ha parlato della Panchina d’Oro ad Antonio Conte, anello di congiunzione tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi nella settimana che porta a Juventus-Inter.

PANCHINA D’ORO – Ivan Zazzaroni sul quotidiano romano oggi in suo editoriale ha parlato così del premio vinto da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter nella settimana che porta alla sfida con la Juventus: «Tu chiamale, se vuoi, coincidenze. Nella settimana di Juventus-Inter è arrivata la notizia della Panchina d’Oro ad Antonio Conte. Una sorte di anello di congiunzione tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, oltre che tra i due club. Inzaghi (così come Allegri, ndr) chiamato a sostituire Conte, per guidare un’Inter dopo la vittoria del campionato; Inter la cui solida struttura è stata rifinita con Dzeko e Dumfries al posto di Lukaku e Hakimi. Conte torna sempre. Della sua ombra non riusciamo a liberarci. Del resto non sarebbe nemmeno possibile: come sottolinea ripetutamente con malcelato piacere, è stato proprio lui a riportare la Juve al titolo dopo due settimi posti e a strapparglielo dopo nove successi consecutivi. A Torino come a Milano, in Nazionale come in Inghilterra, Conte riesce a essere sempre uguale a se stesso, tanto nel bene quanto nel male».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

