Zazzaroni: «Conta il primo posto, Inter irraggiungibile! La Juventus con Vlahovic…»

Zazzaroni non ha dubbi su quale sia la squadra da battere in Serie A anche dopo il mercato di gennaio. Ovvero l’Inter. Il Direttore del Corriere dello Sport, nell’edizione odierna del suo quotidiano, considera la “nuova” Juventus di Vlahovic in lotta solo per il piazzamento in Champions League

INTER FAVORITA – Nel commento dedicato a Daniele “Lele” Adani sulle colonne del Corriere dello Sport, il Direttore Ivan Zazzaroni ribadisce le sue gerarchie in questa Serie A: “[…] Torno al punto. Chi pone come obiettivo della Juventus con Dusan Vlahovic il quarto posto non rispetterà – forse – la storia del club. Di sicuro apprezza le ottime cose fatte da Atalanta, Milan e Napoli. L’Inter è irraggiungibile, avendo 11 punti di vantaggio e una partita in meno. […] Quel ‘quarto’, poi, è una semplificazione, nella lunga stagione dei piazzamenti utili per entrare in Champions League. Conta il primo (posto), il resto – secondo, terzo o quarto – è noia e parziale delusione”. Questo il pensiero di Zazzaroni, che continua a considerare l’Inter favorita per lo scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

