Zazzaroni: «Centrali Inter no burattini. Milan vince Champions League…»

Ivan Zazzaroni, oltre ad esagerare sul Milan in ottica Champions League, si è espresso anche sulla difesa dell’Inter, deludente in questo inizio di stagione. Le sue parole a Pressing.

EFFETTO − Zazzaroni esagera sul Milan e prova e analizza il momento no dei nerazzurri: «Il Milan ha mangiato l’Inter nel primo tempo. Se gioca così vince la Champions League. Primo tempo spaziale. Chiaro che l’Inter ha fatto due brutte partite e preso troppi gol ma è presto per giudicare. È una squadra che ha dei valori tecnici assoluti. Basta con l’effetto Conte altrimenti i tre difensori sarebbero dei burattini che devi portare con il burattinaio Conte. Non è cosi, sono difensori di livello».