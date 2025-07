Zazzaroni: «Calhanoglu? Ma Lautaro Martinez taci! Inter, tutto anomalo»

Zazzaroni ha fatto un suo intervento sulla questione Calhanoglu-Inter. Il giornalista boccia le parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta. Queste le sue parole.

SITUAZIONE ANOMALA E SBAGLIATA – Su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, ha parlato in collegamento il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Il tema più caldo, più che l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per opera del Fluminense, è lo scoppio del caso Hakan Calhanoglu. Ecco come ha raccontato tutto Zazzaroni: «Come si fa a dire una roba del genere?! Tutto sbagliato, questa m*** di torneo, dove c’è un allenatore appena arrivato che deve gestire i problemi di quello che è andato via. Non è calcio. Spero non si ripeta più questo Mondiale per Club. Infantino, Infantino… Sta rovinando il calcio. Ieri c’erano quattro cartonati a Charlotte, non è calcio, ripeto. Calhanoglu? Lautaro Martinez poteva tacere, avete perso, avete giocato male. Stai bono. Calhanoglu non ha mai detto di voler andare via e questo lo dicono pure quelli dell’Inter. Il Galatasaray 40 milioni non li spende neanche per una squadra. Anche Frattesi è tornato, Correa e Arnautovic andati via, è tutto anomalo e sbagliato nell’Inter. Poi sul discorso di Inzaghi, per molti è scarso, ma per me è bravissimo».