Zazzaroni: «Calhanoglu fra i migliori tiri da fuori d’Europa! E all’Inter a 0»

Calhanoglu si è preso l’Inter nell’ultimo mese, non solo per il gol al Cagliari. Il giornalista Zazzaroni, nel corso del programma Tiki Taka su Italia 1, ricorda l’arrivo a parametro zero del turco dal Milan dove gli era scaduto il contrario.

UOMO DECISIVO! – Ivan Zazzaroni celebra uno degli ultimi protagonisti in casa Inter: «Hakan Calhanoglu ha uno dei migliori tiri dalla distanza d’Europa, ed è arrivato a parametro zero. Il calcio non è un eterno presente, io confermo tutto quello che ho detto: c’è una differenza fra la preparazione di Antonio Conte e Simone Inzaghi notevolissima, per me quell’Inter era superiore questa».