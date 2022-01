Zazzaroni: «Calcio italiano distratto e impreparato! Intervento in ritardo»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, questa mattina sul quotidiano romano in un suo editoriale ha criticato il calcio italiano che, a detta sua, si è dimostrato ancora una volta impreparato e che adesso si sta muovendo in ritardo.

DISTRATTO – Secondo Zazzaroni il calcio italiano anche in questo caso è intervenuto in ritardo: «Il calcio italiano si conferma impreparato e distratto. Mi chiedo: negli ultimi due mesi qualcuno ha convocato i medici sportivi per valutare e eventualmente prevenire gli effetti della quarta ondata sulla Serie A? La risposta è no: molti tra quelli che il calcio lo producono (i presidenti) dimostrano di non amarlo. Sarebbe utile, inoltre, che le istituzioni calcistiche responsabilizzassero i club e i tesserati, prevedendo delle sanzioni per i più “distratti”. Non essendo stata interpellata, mi chiedo, infine, perché non sia ancora intervenuta, autonomamente e vigorosamente, la Federazione dei medici sportivi?».

Fonte: Corriere dello Sport