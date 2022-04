Zazzaroni: «Brozovic? Gli trovo un unico difetto, ma non si può guardare!»

Zazzaroni se la prende con Brozovic, ma in maniera ironica e di certo non per le qualità tecniche del centrocampista dell’Inter. Durante Tiki Taka su Italia 1 il direttore del Corriere dello Sport critica la… tinta dei capelli del croato.

I PROTAGONISTI – Ivan Zazzaroni, prima della particolare critica, si esprime sul derby Inter-Milan di stasera: «Cosa è meglio? Fra scudetto e Coppa Italia non c’è partita, tutta la vita lo scudetto. Il campionato è una cosa, la Coppa Italia un’altra. La tinta di Marcelo Brozovic? Non si può guardare, dai. Ha questo bianco in testa: è l’unico difetto che gli trovo».