Zazzaroni: «Brozovic gioca con maestria, Barella in crescita: bel gruppo!»

Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, in un suo editoriale oggi ha parlato di Spezia-Inter e in particolare ha esaltato le qualità di Marcelo Brozovic e la crescita di Nicolò Barella.

A CENTROCAMPO – Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul quotidiano romano analizza Spezia-Inter soffermandosi in particolare su due centrocampisti nerazzurri: «A Spezia mi ha colpito di nuovo Marcelo Brozovic. L’unica cosa sbagliata in lui è la tinta. Tutto il resto funziona che è una meraviglia. Brozo gioca con invidiabile maestria, sa sempre quello che deve fare, e soprattutto quando e come farlo. In fondo è proprio questo particolare che distingue il calciatore ordinario da quello straordinario: nel primo prevale l’istinto della giocata, nel secondo è il cervello che governa costantemente i movimenti, le fasi, le distanze, le scelte. Brozovic ha in testa le misure del campo, che ieri sembrava più stretto e corto del solito, e ormai è l’unico indispensabile di Inzaghi, il pezzo che quando manca mette in disordine disegno e strategia. Ha segnato il gol che ha indirizzato la partita. In evidente crescita Barella: ha confermato di aver ritrovato la migliore condizione. Lo Spezia difetta nella rifinitura: ha però giocato una buona gara, la sua principale qualità resta l’applicazione. Bel gruppo».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni