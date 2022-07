Zazzaroni: «Bremer-Inter, un patto è un patto però i soldi cambiano!»

Ivan Zazzaroni esprime la sua personale opinione riguardo il mancato accordo tra Inter e Torino, ma soprattutto la parola data da Bremer.

MANCATA LA PAROLA – Zazzaroni dice la sua riguardo l’affare sfumato di Bremer all’Inter: «Due brutte giornate per Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi: fino a ieri mattina il direttore sportivo e l’allenatore dell’Inter hanno continuato a ricevere rassicurazioni dal centrale brasiliano e dal suo agente Paolo Busardò, i quali garantivano la massima fedeltà, il rispetto delle tante promesse fatte e zero tradimenti: un patto è un patto, anche se di calciomercato. Poi, come al solito, sono intervenuti i soldi, le disponibilità reali, anche per questo è inopportuno attribuire delle colpe tanto al management interista quanto ad altre figure: la Juve ha trovato i milioni che servivano e li ha trovati al momento giusto, cosa che non è accaduta ai nerazzurri, visto che De Ligt è partito, mentre Skriniar è ancora in ritiro».