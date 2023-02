Zazzaroni: «Barella a Lukaku? Ecco cosa sembra gli abbia detto»

Continua a far discutere la discussione animata fra Barella e Lukaku nel primo tempo di Sampdoria-Inter (vedi articolo). Zazzaroni, in un suo commento sul Corriere dello Sport, rivela cosa abbia detto il centrocampista.

LA SPIEGAZIONE – Due giorni dopo si parla ancora del diverbio in Sampdoria-Inter tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku. In un estratto di un suo commento per il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano Ivan Zazzaroni racconta: “Lunedì sera, a Genova, ha scazzato con Lukaku. Sembra che gli abbia urlato «muovi quel culo!» Un incoraggiamento alla Barella. O alla Antonio Conte. La reazione di Lukaku, che sta vivendo una stagione complicata, è stata plateale e perfino volgare: non sono mancati un figlio di… e un vaffa. Tempo fa seguii un’intervista su Dazn nella quale, presenti Barella e Lukaku, Big Rom diceva questo di Nicolò: «Parla sempre, sempre. Litighiamo ogni giorno, già quando scendiamo sui campi di allenamento, mi picchia anche, poi io picchio lui. Io, Barella e anche Marcelo Brozovic, siamo giocatori un po’ matti e abbiamo bisogno di questa energia. Servono i giocatori che vanno alla guerra, all’Inter serve questo». Lasciamo stare le mamme, specie se fanno dei Barella”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni