Zazzaroni avverte: «L’Inter con Chivu ha rischiato molto!»

La Serie A sta cambiando radicalmente negli ultimi giorni. Il Napoli oggi sta chiudendo Kevin De Bruyne con le visite mediche, l’Inter sta ripartendo da Cristian Chivu sulla panchina. Ivan Zazzaroni avverte il club meneghino da TMW Radio.

CAMBIAMENTI – Prevedere un’estate del genere era quasi impossibile, eppure siamo appena al 12 giugno. Nella sessione speciale per il Mondiale per Club, conclusasi il 10 giugno, molti club hanno anticipato le rispettive mosse di mercato. L’Inter ha cambiato allenatore affidandosi a Cristian Chivu, poi ha annunciato gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique. Ivan Zazzaroni si è espresso in questo modo sulla prossima Serie A: «Che campionato si aspetta? Non lo so. Di Comolli ho solo report, non lo conosco. Tudor è una scelta arrivata all’ultimo momento, è un allenatore compiuto ma devono fare mercato, molti giocatori in partenza, altri che devono arrivare, hanno tante variabili che non fanno capire che Juve sarà. La Juventus con Tudor e l’Inter con Chivu hanno rischiato molto. L’Inter perde Inzaghi, ha una rosa che ha bisogno di un ricambio. Il Napoli è già forte e farà acquisti importanti, vedi De Bruyne, Musah, il Milan con la coppia Tare-Allegri diventa una squadra più che potente, queste due sono avanti alle altre»