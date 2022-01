Zazzaroni: «Un applauso per i club con pochi positivi come l’Inter»

Ivan Zazzaroni, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato della situazione relativa al Covid-19 in Serie A e di come l’Inter e altre società stanno gestendo bene la vicenda

COVID-19 − Zazzaroni sulla situazione Coronavirus in Serie A: «Penso che dovremmo fare come in Inghilterra, sospendere una partita e poi si recupera. Chi può giocare giochi. La lega fa benissimo ad andare avanti, vediamo quale Asl metterà le mani avanti e chi non lo farà. Faccio un applauso a quelle società che hanno un numero ridotto di positivi vuol dire che hanno dato delle istruzioni chiare ai propri giocatori. Dico ad esempio l’Inter che ha solo Dzeko positivo».