Zazzaroni ci sguazza: «Un allenatore a spasso mi ha detto che l’Inter non vince più»

Zazzaroni butta benzina sul fuoco all’indomani della sconfitta dell’Inter contro la Roma (la terza di fila). Nel suo editoriale cita anche le parole di un allenatore.

FRASTORNATA – Dalle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano romano, Ivan Zazzaroni, ha commentato nel suo editoriale dal titolo “Il tocco magico e quello tragico”, il momento dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha perso, ieri contro la Roma a San Siro, la terza partita di fila tra campionato e Coppa Italia. Il direttore svela pure la profezia di un allenatore: «Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata. È alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite. Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «Vedrai, non ne vince più una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero».