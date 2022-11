Zazzaroni: «6.5 all’Inter, meno di Milan e Lecce. Troppo spesso ansiosa»

Zazzaroni promuove con riserva l’Inter per la prima parte di stagione. In una valutazione di quanto avvenuto fino a ieri, dove si è chiuso il blocco di partite che precedono i Mondiali, il direttore del Corriere dello Sport preferisce – fra le altre – Milan e Lecce ai nerazzurri.

I VOTI – Pagelle di neanche metà stagione per Ivan Zazzaroni, complice lo stop della Serie A per i Mondiali. Ovviamente il voto più alto va al Napoli capolista, ossia 10. Per l’Inter rendimento più che sufficiente, ma non basta per fare meglio di una neopromossa. Questo un estratto: “7 al Milan e 6.5 all’Inter. Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno organici da – minimo – 36 punti, troppo spesso le loro squadre sono sembrate ansiose di fare. Tuttavia in alcune occasioni hanno entrambe prodotto un buon calcio. Più ondivaga l’Inter, a meno 11 dal Napoli, più determinato e continuo il Milan che artiglia successi e punti nei minuti finali. E 7 al Lecce. Molto rinnovato, gioca un calcio di notevole sostanza e coraggio riducendo al minimo l’improvvisazione”.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni