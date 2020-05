Zavaglia: “Lautaro Martinez, lo darei via a 80-90...

Zavaglia: “Lautaro Martinez, lo darei via a 80-90 milioni. Chiesa…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, il procuratore Franco Zavaglia ha parlato di Lautaro Martinez e Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina nel mirino dell’Inter

CALCIOMERCATO – Queste le parole del procuratore Franco Zavaglia sulla prossima finestra di calciomercato. «Chi ha le idee giuste ed è organizzato non avrà problemi. La maggior parte delle società partiranno a spron battuto, anche in base alle esigenze economiche. Quelle di spessore non avranno problemi, le altre dovranno fare di necessità virtù, magari con qualche scambio».

MAROTTA – Zavaglia su Beppe Marotta. «Dirigente importante, ma non bisogna innamorarsi dei giocatori. Se con Lautaro ci sono le premesse bisogna lasciarlo andare».

LAUTARO MARTINEZ – Zavaglia su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino del Barcellona. «Ha giocato solo quest’anno e a 80-90 milioni lo darei via. Se l’anno prossimo si conferma a questi livelli la cifra potrebbe aumentare».

CHIESA – Infine il procuratore su Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina nel mirino dell’Inter. «Giovane ma già affermato, è un italiano che conquisterà platee importanti».