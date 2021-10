Zauri: «All’Olimpico gara emozionante. Inzaghi rende al massimo l’Inter»

Luciano Zauri, ex giocatore della Lazio, ha parlato dell’imminente sfida tra i biancocelesti e l’Inter. Al Match Program ufficiale della formazione capitolina parla della sfida tra Sarri e Inzaghi.

ALLENATORI − Così Zauri sul duello dell’Olimpico: «Maurizio Sarri è un grandissimo allenatore, aver preso lui significa che la Lazio ha voglia di cambiare modo di stare in campo e di giocare. I cambiamenti hanno bisogno di tempo e ci vuole pazienza. La Lazio di Sarri si è vista a tratti ma ha grandi giocatori che possono interpretare al meglio il calcio sarriano. Non sarà semplice non sarà immediato. La sfida di sabato darà tanti stimoli e davanti ci sarà un Inter con l’amico-nemico Simone Inzaghi che è partito molto bene in nerazzurro ed ha trovato il modo migliore per rendere al massimo. Sarà una partita emozionante fuori per chi vede, ma poi più si andrà avanti e più le emozioni scenderanno ed aumenterà il gioco. Vedremo tanti campioni in campo, mi aspetto una bellissima partita».