Zauli: «Inter U23? I risultati prima o poi arriveranno! I giovani sono fondamentali»

Lamberto Zauli è tornato a parlare delle squadre Under 23 su Radio CRC. Un focus particolare sull’Inter U23, ultima squadra che è entrata nello scenario.

LAVORO – Da qualche giorno a questa parte l’Inter ha ufficializzato la sua presenza nel campionato di Serie C con la seconda squadra. A parlare della nuova U23 è stato Lamberto Zauli che ha lasciato una dichiarazioni su Radio CRC. Queste le sue parole: «Inter Under 23? In Italia ci sono molti giovani talenti che attualmente militano in campionati di altissimo livello all’estero. Quando ero alla Juventus, ci spiegarono le ragioni che portarono alla creazione della seconda squadra. In circa l’80% dei Paesi europei, questo modello esiste già da una ventina d’anni, mentre in Italia siamo ancora nelle fasi iniziali. Ritengo fondamentale lavorare con i giovani, anche perché spesso si allenano con la prima squadra, e sono convinto che questo contribuisca alla crescita del calcio italiano. In altri Paesi i risultati sono stati molto positivi; noi siamo ancora agli inizi, ma credo che anche da noi, prima o poi, si vedranno i frutti».