Zarraga: «Vittoria importante! Positività ritrovata prima dell’Inter»

L’Udinese di Oier Zarraga vince in Coppa Italia, dove dovrà sfidare agli ottavi di finale l’Inter. Prima, però, c’è lo scontro in Serie A, del quale parla proprio lo spagnolo.

FIDUCIA – Nella conferenza stampa al termine di Udinese-Salernitana Oier Zarraga si sofferma anche sulla prossima sfida di campionato contro l’Inter: «Reazione dopo la sconfitta contro la Roma? Sì, certo, era importante oggi fare una grande partita. Credo che l’abbiamo fatta e così adesso abbiamo sensazioni positive per andare a prendere l’Inter. Come mi sento in Italia? Adesso mi sento più in fiducia, il mister parla molto con me e sono contento perché è vero che voglio giocare di più ma lo devo dimostrare in queste partita. Credo di averlo fatto oggi e devo continuare così».

Zarraga punta l’Inter, prossima avversaria dell’Udinese

MIGLIORARE – Zarraga prosegue, parlando ai giornalisti del suo impegno per crescere con l’Udinese: «L’anno scorso mi piaceva molto giocare un più avanti perché il modo di giocare era diverso. Ma quest’anno, che giochiamo tanto da dietro, sono pronto a giocare a sei, mezz’ala o anche seconda punta se il mister vuole. Voglio migliorare in tutto, ancora sono giovane. Credo che il punto forte sia il possesso di palla, il controllo della partita Posso migliorare in difesa e soprattutto sulla mia aggressività ma lavoro tutti i giorni su quello e credo che riuscirò a farlo».