Zarate: «Volevo tornare a giocare in Italia! Mi mancava. Al Cosenza…»

Mauro Zarate torna a giocare in Italia. L’ex attaccante dell’Inter è appena arrivato a Cosenza dove vestirà la maglia dei rossoblù in Serie B. L’argentino in aeroporto è stato intercettato da Sky Sport.

RITORNO – Mauro Zarate non vedeva l’ora di ritornare a giocare in Italia dopo l’ultima esperienza alla Fiorentina e un passato tra Inter e Lazio: «Sono molto contento. Mi mancava l’Italia, avevo voglia di tornare a giocare qui un’altra volta. Ho tanta voglia di giocare, speriamo di fare grande cose. Tra l’altro al Cosenza ho anche tanti parenti di mia madre».