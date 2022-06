Zarate sicuro: «Argentina, non mi priverei di Correa! All’Inter importantissimo»

Zarate, ex attaccante di Lazio e Inter proprio come Joaquin Correa, in una lunga intervista rilasciata in diretta TV su TyC Sports, ha parlato proprio del suo connazionale.

PER IL MONDIALE – Mauro Zarate elogia le qualità di Joaquin Correa e parla di lui in ottica Argentina: «Chi non fuori lascerei dal Mondiale? Joaquin Correa. Lo seguivo molto alla Lazio e ha fatto un lavoro impressionante, all’Inter è stato importantissimo in tante partite. È un giocatore che si muove molto dentro e fuori l’area, è un giocatore completo».