Zara: “Sanchez adesso è un fattore. Inter, più decisivo di Eriksen”

Sanchez ieri sera è tornato a segnare dopo nove mesi, con il secondo dei sei gol di Inter-Brescia. Sull’attaccante cileno si è espresso il giornalista Furio Zara, che in collegamento con “90° Gol Notte” su Rai 2 lo ha definito più decisivo di Eriksen (pure lui a segno ieri).

SFOGO? – Furio Zara riesce a criticare l’Inter anche dopo un 6-0: «A me le dichiarazioni di Antonio Conte ricordano i 10€ con cui non si può mangiare in un ristorante da 100€, agli inizi con la Juventus. Quando dice che hanno giocato tutto l’anno con due attaccanti e il giovane Sebastiano Esposito, di fatto, punta il dito su un mercato che lui ritiene poco soddisfacente, almeno per quanto riguarda l’attacco. Un paio di cose sull’Inter: Lautaro Martinez è sparito, Diego Godin è stato bocciato. Alexis Sanchez adesso è un fattore, ha deciso la partita di fatto. Il Brescia non è un avversario che può dire qualcosa in più sull’Inter, ma può dare a Conte qualche alternativa in più. Sanchez, e qui ha ragione Conte, è mancato tre mesi per infortunio. Aveva appena segnato con la Sampdoria, si fece espellere e poi rimase fuori tre mesi, da ottobre a dicembre. Adesso Sanchez vale più di Christian Eriksen, cioè è più decisivo di Eriksen».