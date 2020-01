Zara: “Politano-Spinazzola? Marotta ha bloccato tutto! Inter…”

Politano e Spinazzola dovevano essere scambiati da Inter e Roma, ma poi la trattativa si è bloccata. Il giornalista Furio Zara, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, indica in Marotta il responsabile del brusco stop.

SCELTI E SCARTATI – Questa la versione di Furio Zara, giornalista del “Corriere dello Sport”: «È stato Giuseppe Marotta, in qualche modo, a bloccare la trattativa e lo scambio fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Marotta credo non si fidasse delle condizioni di Spinazzola, che poi ha risposto sul campo, però è legittima anche la preoccupazione di Marotta per un giocatore che negli ultimi due anni aveva giocato sinceramente troppo poco. Cosa ha comportato? Credo che le trattative sfumino, ma ci sia stato poco rispetto nei confronti dei due giocatori. Alla fine credo che per Politano non ci siano più i presupposti perché rimanga all’Inter, quindi alla fine se ne andrà».