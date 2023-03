Zara: «Lautaro Martinez? Non si capisce perché tiri ancora i rigori!»

Le statistiche di Lautaro Martinez sui rigori da quando è all’Inter sono pessime, con la possibilità mancata di migliorarle a La Spezia venerdì. Il giornalista Zara, da TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, mette in dubbio la sua capacità di calciare dal dischetto.

TROPPI ERRORI – A Furio Zara non piacciono determinati numeri: «Sono cinque i rigori sbagliati su quattordici in Serie A da Lautaro Martinez. Beh: non si capisce come vada ancora sul dischetto, e se n’è stupito lo stesso Romelu Lukaku che poi in occasione del secondo rigore ha fatto invece centro. Sono piccoli dettagli che però risultano decisivi per un’Inter involuta. Non ha giocato male la partita del Picco, però non è riuscita a portarsi avanti per risultare irraggiungibile. Adesso si trova davanti a un bivio, perché Porto-Inter può decidere il futuro di Simone Inzaghi».