Zara: «Lautaro Martinez non benissimo in sfide con la Juventus. Ma valore aggiunto Inter»

Lautaro Martinez è chiamato a fare meglio nelle partite fra Inter e Juventus, dove ha segnato solo una volta in Serie A (più una in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana). Lo segnala il giornalista Zara, durante TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +.

SULLE SPALLE DEL 10 – Furio Zara va su quello che potrà essere l’uomo in più oggi: «Lautaro Martinez certamente è un valore aggiunto per Simone Inzaghi. Innanzitutto è un valore aggiunto per la squadra, capocannoniere dell’Inter con quattordici reti. Non fategli tirare i rigori però: ne ha sbagliati quattro su otto, uno su due. Con la Juventus non va benissimo, un solo gol nelle ultime nove sfide. Curiosamente tornato Romelu Lukaku ha leggermente abbassato il suo livello di prestazioni».