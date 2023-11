Zara: «La Juventus vince per miracolo, l’Inter perché gioca! Inzaghi…»

Furio Zara mette in luce le differenze fra Inter e Juventus, che per ora si contendono la vetta della classifica. Il giornalista, ospite di Radio Radio, analizza anche la crescita di Inzaghi.

CONSACRAZIONE – Furio Zara non ha dubbi sulla supremazia dell’Inter rispetto alla Juventus. Il giornalista spiega così: «Continuo a pensare che la Juventus non può andare avanti così fino alla fine. Sarebbe davvero un miracolo. Finora ha vinto 9 partite su 12 e di questo gli va dato atto. Però non segnano gli attaccanti ma i difensori e i centrocampisti o su calcio piazzato. È una squadra che ad ogni partita fa un miracolo per vincere, anche col Cagliari o col Lecce. Ma non so se può durare all’infinito. Mentre l’Inter vola col vento in poppa. Vince perché gioca: ha un cannoniere pazzesco e una seconda punta che nessuno di noi si aspettava. Io un Thuram così forte non me lo aspettavo. L’Inter ha una squadra che fa paura e vince giocando a calcio. La Juventus vince ma non giocando a calcio, quella è un’altra cosa. Quindi penso che i nodi a un certo punto possano venire al pettine. Inzaghi quando è arrivato all’Inter pensavamo non fosse in grado di crescere. In realtà ha avuto qualche difficoltà iniziale ma poi è cresciuto. Inzaghi dirige la squadra in un certo modo, non sbaglia più i cambi. Vero che ha le sostituzione buone adesso però non sbaglia più, facendole al momento giusto. Arnautovic sta tornando e credo che lui al 100% può fare più gol di Milik. Inzaghi è ormai un allenatore maturo e credo che, dopo la finale di Champions League, se vince il campionato si consacra. E credo proprio che il campionato lo vincerà».