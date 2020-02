Zara: “Inter, un urlo nel derby. Rimonta sul Milan? Due le cose da dire”

Inter-Milan fa ovviamente molto discutere, anche a ventiquattro ore di distanza. Furio Zara, giornalista del “Corriere dello Sport”, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport + ha commentato il derby e dato un’analisi sulla lotta per il titolo, con Juventus e Lazio che sfidano i nerazzurri.

CORSA A TRE – Questa l’analisi di Furio Zara: «È stato il weekend dell’aggancio dell’Inter in testa alla classifica alla Juventus. Quello dell’Inter nel derby è stato un urlo: ha spaccato la tela della partita e Antonio Conte ha ribadito la sua importanza. La Lazio, però, sta trovando una continuità che negli anni passati non ha mai avuto. Diciotto risultati utili consecutivi, vince anche partite in emergenza. Partiva leggermente indietro come organico rispetto a Inter e Juventus, però tutte le alternative stanno dando il massimo e si trova a -1. Io mi smarcherei dall’argomentazione che mette contrapposti Stefano Pioli e Conte. In realtà ci sono due cose da dire secondo me: la partita è cambiata con il gol di Marcelo Brozovic, poi c’è una distanza abissale fra Inter e Milan in questo momento. Questa distanza, nel secondo tempo, è maturata e si è sviluppata nel risultato finale. La partita con la Lazio dirà molto per la squadra di Conte e per quella di Simone Inzaghi, poi c’è la partita con la Sampdoria e si arriverà alla Juventus. Sono due gli scontri diretti, affronta Lazio e Juventus e in mezzo c’è la Sampdoria».