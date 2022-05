Zara: «Inter, Perisic l’uomo in più! Obiettivo tripletino ma Conte a +10»

Furio Zara, in collegamento su 90°minuto del sabato, ha analizzato la stagione dell’Inter in base ai numeri raccolti da Inzaghi con Perisic protagonista. Una differenza rispetto al Conte dell’anno passato

DI RINCORSA − Zara dà i numeri sulla stagione dei nerazzurri: «L’Inter gioca di rincorsa, arriva dalla vittoria in Coppa Italia. L’uomo in più è Perisic, trascinatore di coppa. L’Inter ha vinto le ultime sei di campionato, obiettivo tripletino per Simone Inzaghi. Campionato al ribasso, l’Inter di Conte era già a 88, dieci in più dell’Inter di Inzaghi».