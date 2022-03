Zara: «L’Inter non ha ritrovato solo la vittoria. Inzaghi ora ha un uomo in più»

Il giornalista Zara, nel corso di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, trova tanti lati positivi dalla vittoria dell’Inter per 5-0 sulla Salernitana. Uno di questi riguarda un giocatore in più che Inzaghi potrà sfruttare da qui alla fine.

NUOVA LINFA – Furio Zara parla dei riflessi dati dal 5-0 di venerdì sera: «L’Inter non ha ritrovato solo la vittoria contro la Salernitana, ma ha ritrovato la fiducia, l’autostima e il passo scudetto. Lautaro Martinez è tornato a segnare, anche Edin Dzeko si è messo in fila e con una doppietta ha aumentato il suo bottino. Simone Inzaghi ha ritrovato la coppia dei gol: l’Inter in nove occasioni ha segnato più di tre gol, è il miglior attacco del campionato. C’è una presenza importante fra i giocatori dell’Inter: parlo di Robin Gosens, giocatore fondamentale negli schemi di Inzaghi. Chissà che non possa diventare l’uomo in più per il finale di campionato».