Zara: «Inter, Lautaro Martinez l’uomo in più! Rende facili i gol difficili»

Furio Zara, in collegamento su 90° minuto del sabato, si è espresso su Lautaro Martinez. Il Toro è l’uomo del momento in casa Inter, grande doppietta contro l’Empoli

L’UOMO IN PIÙ − Zara non ha dubbi su chi sia il protagonista in casa nerazzurra: «L’uomo in più dell’Inter è sicuramente Lautaro Martinez che rende facile i gol difficili. Che facilità di calciare verso la porta. 19 gol fatti in questa stagione e può ancora migliorare. Nella classifica all-time dell’Inter è al diciassettesimo posto e sta per avvicinarsi ad Adriano e a mostri sacri come Facchetti e il principe Milito».