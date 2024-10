Zara: «Inter e Juventus accomunate dal destino, ma delle differenze»

Furio Zara ha commentato la situazione vissuta da Inter e Juventus in questo inizio di stagione. Alle similitudini riscontrabili tra le due squadre si aggiungono delle differenze evidenti.

IL RAGIONAMENTO – Furio Zara ha espresso il suo commento a Rai2 riguardo lo stato attuale di Inter e Juventus dopo 7 giornate di Serie A: «Accomunate da uno stesso destino. Situazioni e stati d’animo sono diversi. L’Inter vola, avendo avuto come spartiacque il derby perso, con la reazione attesa che è arrivata con tre vittorie consecutive. Thuram è indubbiamente il mattatore di questa Inter. L’attacco fa i fuochi d’artificio, mentre la difesa è un colabrodo. Dall’altra parte c’è la Juventus, con la miglior difesa del campionato e un insieme di equivoci contro il Cagliari. Ci si aggrappa a Vlahovic e Conceicao, ma l’uomo in meno della Juventus sembra oggi Douglas Luiz, che pone tanti interrogativi su di lui quanti sono i soldi spesi dai bianconeri per acquistarlo».

Zara conclude sullo scenario dinanzi a Inter e Juventus

FUTURO CHIARO – Zara prosegue effettuato una considerazione riguardo le differenze in termini di punti in questo momento della stagione attuale e della scorsa: «L’anno scorso l’Inter aveva quattro punti in più, mentre i bianconeri ne avevano uno. L’Inter deve ribadire la propria leadership da campione d’Italia, per cui è incline a effettuare questo ragionamento: fare un passo indietro per prendere la rincorsa».