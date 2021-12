Zara: «L’Inter ha un momento spartiacque del campionato. Ora avvicinata»

Il giornalista Furio Zara vede un momento particolare, ma determinante, che ha segnato la stagione dell’Inter facendola svoltare. Ecco quale, nel corso del suo intervento in collegamento con Speciale 90° minuto su Rai Sport +.

CAMBIO DI RITMO – Per Furio Zara il punto di svolta è un… KO: «C’è il momento spartiacque in questo campionato, ed è la sconfitta con la Lazio all’Olimpico. Da allora l’Inter ha inanellato una serie positiva di sei partite, con cinque vittorie. Il terreno perduto l’Inter ha saputo recuperarlo, la classifica dice che a ora è a -1 dal Milan e -4 dal Napoli. In questo pezzo di campionato si è avvicinata molto alle altre pretendenti per il titolo».