Zara: “L’Inter ha finalmente un giocatore in cui identificarsi. Nainggolan…”

Condividi questo articolo

L’Inter, dopo aver avuto tanti problemi di spogliatoio nella prima parte del 2019, ha chiuso l’anno in maniera più tranquilla. Lo dimostra anche la scelta di Lukaku di lasciar battere il rigore di sabato a Esposito: il giornalista Furio Zara, ospite di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha trovato in uno dei due un nuovo simbolo pur senza dimenticare Nainggolan.

PASSATO E PRESENTE – Furio Zara ricorda i giocatori che, nella scorsa stagione, hanno creato problemi in casa Inter: «Radja Nainggolan, nel momento in cui è uscito dalla Pinetina, era già un rimpianto. Mauro Icardi? Romelu Lukaku però ha forza e leadership, l’Inter ha finalmente un giocatore su cui identificarsi. I tifosi si identificano in Lukaku. La Juventus teoricamente ha qualità in panchina (rispetto all’Inter, ndr), però se andiamo a vedere Adrien Rabiot non ha reso, Aaron Ramsey è infortunato, si sente la mancanza di Joao Cancelo perché Danilo e Mattia De Sciglio non garantiscono la qualità di Joao Cancelo. La Juventus ha fatto un passo indietro».