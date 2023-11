Zara: «Inter, finora percorso trionfale. Ma con la Juventus bivio»

Juventus-Inter sarà una partita spartiacque. È quanto afferma il giornalista Zara, che vede il cammino della squadra di Inzaghi migliore di quello di Allegri ma con la necessità di confermarsi stasera.

PARTITA CHIAVE – A poco meno di ventiquattro ore dal derby d’Italia, al TG Sport – Speciale Campionato di Rai Sport, Furio Zara anticipa Juventus-Inter: «La sensazione è quella che Massimiliano Allegri arrivi nella miglior condizione possibile, per quella che per la Juventus si chiama operazione sorpasso. Se dovesse vincere andrebbe in vetta da sola: arriva da sette risultati utili consecutivi e arriva bene. Da questo punto di vista può solo migliorare, trovando il gioco e accumulando partite dopo partite. Cinque vittorie su nove di corto muso, diciannove gol segnati peggior attacco fra le prime sette del campionato. E mancano i gol di Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda l’Inter se proviamo ad analizzare il cammino è un percorso trionfale: ha l’attacco e la difesa migliore del campionato, otto clean sheet e Yann Sommer si sta rivelando alla grande. In trasferta percorso netto, cinque vittorie su cinque. È una partita verità, un bivio: possono indicare un orizzonte e provare in qualche modo a mettere una squadra davanti all’altra. Simone Inzaghi e Allegri si giocano molto».