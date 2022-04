Zara: «L’Inter finirà con più gare giocate del Milan. Individuo un valore»

Furio Zara, in collegamento a 90°minuto del sabato, ha parlato del duello tra Inter e Milan in merito alla lotta Scudetto. Per il giornalista, la squadra di Inzaghi ha un vero punto forte

NUMERO PARTITE − Zara sulle differenza tra le due milanesi: «L’Inter ha giocato 47 partite ne deve giocare ancora 5. Il Milan invece finirà con 44, quindi sarà molto più fresco. Il Milan arriverà contro la Fiorentina con tanta fiducia dopo la vittoria a Roma con il gol finale di Tornali e la sconfitta dell’Inter a Bologna. La facilità con cui arriva al gol è il vero valore dell’Inter ma bisognerà capire il contraccolpo dopo Bologna».