Zara: «Inter, due segnali per Inzaghi. A febbraio lievissimo declino»

L’Inter oggi contro il Sassuolo dovrà provare a superare un minimo calo mostrato sin qui dal rientro dalla sosta. Il giornalista Furio Zara, in chiusura di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ha segnalato alcune situazioni che Inzaghi deve riguardare.

RIPRENDERSI – Inter-Sassuolo dovrà essere una sfida dalla quale ottenere riscatto, secondo Furio Zara: «I primi quindici-sedici giorni di febbraio sono stati all’insegna di un lievissimo declino. La rimonta subita nel derby, poi il pari di Napoli e l’Inter è scivolata al secondo posto, In mezzo la vittoria di Coppa Italia con la Roma, un barlume di luce, poi però la sconfitta col Liverpool. Una sola vittoria, quattro gol fatti e cinque subiti. È un’Inter che fa fatica, Lautaro Martinez non segna da sei giornate e Nicolò Barella non è più quel giocatore brillante di inizio campionato. Anche questi sono segnali per Simone Inzaghi».