Zara: “Inter, due rinforzi ci sono già. Eriksen può incidere molto”

Furio Zara pensa che l’Inter con Eriksen si rinforzerebbe parecchio, ma anche che ci siano già delle buone notizie per oggi. Il giornalista del “Corriere dello Sport”, ospite della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ne rilancia tre per stasera a Napoli.

PRONTI DA SUBITO – Furio Zara non dimentica il mercato, ma oggi c’è Napoli-Inter e ci sono delle novità: «Due rinforzi l’Inter ce li ha già. Sono Stefano Sensi e Nicolò Barella, che saranno a disposizione a Napoli. Rientra anche Alexis Sanchez, quindi sono tre giocatori che Antonio Conte non ha avuto. Christian Eriksen, danese del Tottenham, è un giocatore che sulla trequarti può fare la differenza. Classica mezzala, come si diceva una volta, ha la classica imbucata e il tiro da fuori. È un giocatore che può incidere molto, fa tanti assist ed è un giocatore che l’Inter in questo momento non ce l’ha».