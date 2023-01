Zara: «Inter in casa quasi infallibile. Lautaro Martinez è il valore aggiunto»

L’Inter ha ottenuto l’ottava vittorie su nove in casa. I nerazzurri quasi infallibili a San Siro. Ne parla Zara in collegamento su Rai Sport. Poi si concentra su Lautaro Martinez

PROTAGONISTA − Furio Zara commenta la vittoria dell’Inter col Verona: «Il ruolino di marcia dell’Inter in casa è quasi infallibile, otto vittorie in nove partite. Unica sconfitta quella contro la Roma. Protagonista assoluto Lautaro Martinez che è tornato in grande condizione dopo il Mondiale, prova ad entrare nella top 10 dei migliori goleador interisti. Sta viaggiando ad una media ridotta rispetto allo scorso anno, ma è tornato in grande forma. Valore aggiunto di un’Inter che soffre fino alla fine».