Zara: «Inter-Bologna? Ruota attorno alle scelte di Inzaghi»

Si continua a cercare di capire il motivo per cui l’Inter non sia riuscita a vincere la partita col Bologna, dove era avanti 2-0 al 13′. Zara dà alcune colpe a Inzaghi, per come ha gestito la lettura.

GLI ERRORI – In collegamento per TG Sport – Speciale Campionato, Furio Zara indica la chiave sbagliata di Inter-Bologna: «La questione ruota attorno alle scelte di Simone Inzaghi. Ha confermato gli undici titolari scesi in campo contro il Benfica, però forse ha pagato pedaggio a una condizione che è andata scemando nella ripresa. I cambi nell’Inter non hanno funzionato. Lautaro Martinez c’è ma l’Inter no: segna ancora, decimo gol nelle prime otto giornate come solo due giocatori, Giuseppe Meazza negli anni Trenta e Antonio Valentin Angelillo negli anni Cinquanta. Sicuramente è un’Inter non all’altezza delle prestazioni migliori che avevano segnato la prima parte del campionato, ha anche rischiato di perderla nel finale».