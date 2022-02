Zara: «Il derby dice tre cose. Brozovic califfo, Inter calendario scivoloso»

Zara, in collegamento con 90° minuto del sabato su Rai Sport +, dà i temi del derby Inter-Milan, terminato purtroppo 1-2. Il giornalista, fra le altre cose, elogia Brozovic per la sua prestazione.

I RIFLESSI – Furio Zara analizza Inter-Milan: «Questo derby ci ha detto tre cose, di fatto. La prima è che il calcio ci conferma la sua straordinaria bellezza, perché l’Inter ha dominato per un’ora abbondante e poi la partita l’ha vinta il Milan. Perché? Ci ha creduto di più. A un certo punto l’Inter ha pensato di averla vinta, a un certo punto ha sperato che il Milan si arrendesse. Non è andata così. La seconda cosa è che il Milan ha dimostrato di poter fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, con Olivier Giroud ha trovato il centravanti. Il terzo punto è che l’Inter ha dominato per tre quarti di partita: Marcelo Brozovic califfo del centrocampo, Nicolò Barella sicuramente il più dinamico. Buonissima notizia per Roberto Mancini, perché anche Sandro Tonali ha fatto un’ottima partita. Il Milan ha fatto tre tiri in porta e in due è andato a segno: è riuscito a sfruttare le occasioni. Sono due le cose che riguardano l’Inter: ovviamente questa squadra sta soffrendo, perché dopo lo 0-0 con l’Atalanta e il 2-1 col Venezia ha perso il derby. C’è un calendario scivoloso, dovrà tenere il primato in classifica e pensare alla Champions League».