Zara: “Conte sente l’odore della preda. Inter, più Giroud di Slimani”

Conte lotta punto a punto con la Juventus, ora a +3 sull’Inter. Il giornalista Furio Zara, ospite di “Speciale Calciomercato” su Rai Sport +, ha parlato sia della corsa per il titolo in Serie A sia del possibile ultimo attaccante per i nerazzurri, con Giroud e Slimani in lizza.

DUE PER UNO – Furio Zara è sicuro che oggi un acquisto ci sarà: «L’Inter ha fatto il giro molto largo. È Olivier Giroud il vero obiettivo, probabilmente qualcosa non ha funzionato, ha provato con Goran Pandev e Islam Slimani ma poi è tornata forte su Giroud. Antonio Conte lo conosce bene, ricordiamo che era con Giroud al Chelsea. La punta la vuole subito e la vuole pronta. Col mercato che ha fatto l’Inter ha accorciato sulla Juventus, che è rimasta ferma perché ha preso Dejan Kulusevski ma per la prossima stagione. Conte sente l’odore della preda, si avvicina alla Juventus e sa che questo può essere l’anno buono».