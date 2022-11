Zara: «L’Atalanta è in difficoltà, l’Inter va a 100 all’ora. Due protagonisti»

Zara ha commentato la gara fra Atalanta e Inter con fischio d’inizio alle 12.30. Squadra di Inzaghi messa meglio ma occhio alla Dea. Il giornalista vede in particolare due protagonisti

ANALISI − Furio Zara, in collegamento su Rai Sport, parla della sfida del Gewiss Stadium: «Atalanta-Inter? Periodo difficile per la Dea, sei punti nelle ultime 5. L’Inter viaggia a 100 all’ora al di la della sconfitta contro la Juventus. Protagonisti del match Duvan Zapata che dovrebbe stare in coppia con Lookman e Hakan Calhanoglu».