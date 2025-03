Zappi (AIA): «VAR a chiamata? No, ma sì al Football Video Support! Ecco cos’è»

Il presidente dell’AIA Zappi ha parlato dei nuovi strumenti che la Serie A potrebbe introdurre. Tra questi il Football Video Support. Ecco come funziona. Diverso dal VAR a chiamata.

FOOTBALL VIDEO SUPPORT – In Italia si discute per l’introduzione del nuovo strumento dell’FVS (Football Video Support). Il presidente dell’AIA Antonio Zappi a Tmw Radio spiega cos’è: «Vogliamo migliorare la qualità decisionale dei nostri arbitri. Il presidente federale Gabriele Gravina ha presentato la richiesta all’IFAB, per introdurre questo strumento che non si avvarrà di nessuna sala VAR ma che verrà utilizzato attraverso un monitor a bordo campo. Ci sarebbero due possibilità di chiamata: del capitano o dell’allenatore, e nel caso in cui il richiedente dovesse avere ragione il challenge si rinnoverebbe. In caso contrario alla squadra verrebbe tolta una possibilità di chiedere la revisione dell’azione».

Zappi e il VAR a chiamata: Football Video Support leggermente diverso

DIVERSO – Poi Zappi lo ritiene non uguale al VAR a chiamata: «In tempi non sospetti ho parlato della possibilità di introduzione del VAR a chiamata. Questo è un po’ diverso. Ma quello che voglio è che una determinata squadra non esca mai dal campo avendo un dubbio».

VAR A CHIAMATA – Zappi, al momento, dice no: «Per il momento non c’è la possibilità che in Italia arrivi una sperimentazione, nonostante anche in questo caso sia stata inviata una richiesta all’IFAB, ma credo che l’FVS sia il primo passo in questo senso».