Zappi (Pres. AIA): «Bastoni? Rispettata l’IFAB! Gatti, paese normale»

Il presidente dell’AIA Zappi, a Coverciano, ha risposto ad alcune domande legate all’episodio di Bastoni in Inter-Fiorentina e Gatti in Como-Juventus.

BASTONI – Direttamente dal centro tecnico federale di Coverciano, dove Gianluca Rocchi ha radunato la propria classe arbitrale, ha parlato il presidente dell’AIA Antonio Zappi. Il suo commento in merito alla polemica sull’azione da cui è scaturito il primo gol dell’Inter contro la Fiorentina: «Il VAR non è intervenuto, ma qui si entra nel campo del protocollo. Non si può accusare il nostro mondo per aver rispettato il protocollo IFAB. Secondo me va aggiornato questo protocollo, lo dico da sempre. Ma è una cosa che non compete all’AIA».

Zappi, non solo commenti su Bastoni: ma anche Como-Juventus

COMO-JUVENTUS – Lo stesso Zappi ha commentato poi l’audio del VAR nell’episodio accaduto al Sinigaglia lo scorso venerdì con il tocco di mano di Gatti giudicato non da rigore: «In un paese normale l’audio di Como-Juventus sarebbe apprezzato… Sentire che c’è un contraddittorio, dove più persone valutano la stessa azione con prospettive diverse. In un paese normale si direbbe che hanno dibattuto, che hanno pensato e che hanno fatto prevalere le regole. Il nostro mondo ha deciso di aprirsi così tanto ma dobbiamo migliorare, non può essere usata contro di noi».